На Сахалине четырёх человек оштрафовали за дискредитацию ВС России

На Сахалине четыре человека были оштрафованы за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Материалы в отношении четверых граждан рассмотрены в суде. Они признаны виновными в совершении правонарушения, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ещё два материала находятся на рассмотрении в городских судах региона.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и призывы к антироссийским санкциям.

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал местного жителя на 35 тыс. рублей за дискредитацию действий ВС России.