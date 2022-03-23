На Сахалине четырёх человек оштрафовали за дискредитацию ВС России
«Материалы в отношении четверых граждан рассмотрены в суде. Они признаны виновными в совершении правонарушения, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ещё два материала находятся на рассмотрении в городских судах региона.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и призывы к антироссийским санкциям.
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал местного жителя на 35 тыс. рублей за дискредитацию действий ВС России.