Суд оштрафовал петербуржца за дискредитацию действий ВС России

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Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга назначил жителю города административный штраф в размере 35 тыс. рублей за дискредитацию действий Вооружённых сил России, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд... зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП России», — пишет служба.

Фигурант дела в месте массового скопления людей держал плакат «Нет войне» и выкрикивал аналогичный лозунг, тем самым формировал мнение окружающих об участии ВС России в войне, а не в спецоперации.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей», — сообщается в Telegram-канале службы.

Совет Федерации 4 марта одобрил закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил России и их дискредитацию.

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT одобрение закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил России и их дискредитацию.

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