Сенатор Ковитиди прокомментировала закон о наказании за фейки о Вооружённых силах России

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT одобрение закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил России и их дискредитацию.

«Испокон веку на Руси осуждали людей, которые врали. Осуждение было, потому что от лжи всегда страдают, всегда есть жертвы, а есть ещё заложники лжи. Сегодня на Украине целый народ оказался заложниками большой, огромной лжи, которая носит геополитический характер», — подчеркнула сенатор.

Она добавила, что сейчас особый период, когда информация становится «орудием противостояния».

«Я твёрдо уверена, что сегодня недопустимо появление любой информации, когда она направлена против российского государства, против народа, против вооружённых сил. Я хочу обратить внимание на то, чтобы сегодня мы все были достаточно бдительными, объединились вокруг нашего президента, выразили своё уважение и поддержку армии и были как никогда дружными», — заключила Ковитиди.

Совет Федерации 4 марта одобрил закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил России и их дискредитацию.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.