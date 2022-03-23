В Волгоградской области зарегистрировали 582 случая коронавируса за сутки

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В Волгоградской области зарегистрировали 582 случая коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 117 жителей.
В Волгоградской области зарегистрировали 582 случая коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщают novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 206 467 человек. Вылечились 193 010 жителей, в том числе 957 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области с 24 марта отменяется ряд коронавирусных ограничений, передаёт mosaica.ru. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внёс губернатор Алексей Русских.

В частности, театры в регионе смогут работать при 100%-ной заполняемости. Ограничения на число посетителей сняты также с концертных и спортивных мероприятий. Медицинские учреждения возобновят плановую госпитализацию и диспансеризацию.

Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».

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