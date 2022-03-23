В Ростовской области зафиксировали 1008 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зафиксировали 1008 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 356,5 тыс. Коэффициент распространения болезни — 0,75.

На лечении в ковидных госпиталях находятся около 1,2 тыс. пациентов.

Также стало известно, что в Ульяновской области c 14 по 20 марта зарегистрировали 9679 случаев заболевания ОРВИ, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Показатель заболеваемости за неделю превысил эпидпорог по совокупному населению на 15,6%.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в области увеличилась на 18,83%.

Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».