В Ростовской области зафиксировали 1008 случаев COVID-19 за сутки

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В Ростовской области зафиксировали 1008 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Ростовской области зафиксировали 1008 случаев COVID-19 за сутки
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 356,5 тыс. Коэффициент распространения болезни — 0,75.

На лечении в ковидных госпиталях находятся около 1,2 тыс. пациентов.

Также стало известно, что в Ульяновской области c 14 по 20 марта зарегистрировали 9679 случаев заболевания ОРВИ, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Показатель заболеваемости за неделю превысил эпидпорог по совокупному населению на 15,6%.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в области увеличилась на 18,83%.

Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».

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