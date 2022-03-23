В Кемеровской области зарегистрировали 247 случаев COVID-19 за сутки
- АГН «Москва»
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Общее число заболевших в регионе достигло 155 555, выздоровевших — 145 174.
На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 8153 пациента.
Также стало известно, что в терапевтическом стационаре Воткинской районной больницы возобновлена плановая госпитализация, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Удмуртии. Такое решение принято в связи со снижением темпов заболеваемости COVID-19.
Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».