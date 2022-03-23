В Татарстане выявили 299 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 299 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 135 013. Вылечились 122 376 жителей, в том числе 1102 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 1431 случай коронавируса. Госпитализированы 164 пациента, передаёт ФАН со ссылкой на оперштаб.

Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».