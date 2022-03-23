Nestle объявила, что приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России
- Legion-Media
В компании заявили, что её деятельность в России будет сосредоточена на обеспечении населения основными продуктами питания, в том числе детским питанием, а не на получении прибыли.
«Мы приостанавливаем работу таких известных брендов Nestlé, как KitKat и Nesquik, среди прочих», — отметили в Nestle.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжает работать над снижением влияния санкций на экономику.