Nestle объявила, что приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России

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Швейцарская транснациональная корпорация Nestle объявила, что приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России на фоне событий на Украине.
Nestle объявила, что приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России
  • Legion-Media

В компании заявили, что её деятельность в России будет сосредоточена на обеспечении населения основными продуктами питания, в том числе детским питанием, а не на получении прибыли.

«Мы приостанавливаем работу таких известных брендов Nestlé, как KitKat и Nesquik, среди прочих», — отметили в Nestle.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжает работать над снижением влияния санкций на экономику.

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