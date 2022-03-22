В Омской области подтвердили 298 случаев COVID-19 за сутки

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В Омской области подтвердили 298 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Омской области подтвердили 298 случаев COVID-19 за сутки
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  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 201 049. Вылечились 191 774 жителя, включая 463 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 1 160 994 человека, из них 881 390 получили оба компонента вакцины.

Также стало известно, что в Московской области реабилитацию после коронавируса прошли около 700 детей, передаёт телеканал «360».

Директор НИКИ детства областного Минздрава Нисо Одинаева напомнила, что реабилитация предусмотрена для детей 3—14 лет.

«В основе в первую очередь заложен особый вид дыхательной гимнастики. Специальные упражнения позволяют изменять ёмкость лёгких», — сказала она.

По её словам, другие виды терапии улучшают оздоровительный эффект.

Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».

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