Терапевт Чернышова перечислила повышающие давление напитки

Врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла лиц с повышенным артериальным давлением от употребления кофе, энергетиков и крепкого чёрного и зелёного чая.

В беседе с «Москвой 24» она отметила, что энергетики действуют на нервную и сердечно-сосудистую системы чересчур возбуждающе, заставляя их работать в большей степени, чем это необходимо, и повышают давление.

«В конечном итоге постоянный приём энергетиков истощает ресурсы организма и именно тогда, когда эти ресурсы нужнее всего, организм может дать сбой», — объясняет Чернышова.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.