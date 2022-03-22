Терапевт Чернышова перечислила повышающие давление напитки
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В беседе с «Москвой 24» она отметила, что энергетики действуют на нервную и сердечно-сосудистую системы чересчур возбуждающе, заставляя их работать в большей степени, чем это необходимо, и повышают давление.
«В конечном итоге постоянный приём энергетиков истощает ресурсы организма и именно тогда, когда эти ресурсы нужнее всего, организм может дать сбой», — объясняет Чернышова.
Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.