Эндокринолог Свиридова назвала причины возникновения узлов в щитовидной железе

Врач-эндокринолог ГБУЗ «Городская клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана» Мария Свиридова рассказала, что одной из причин возникновения узлов в щитовидной железе является дефицит йода в организме.

«В основе образования узлов лежит пресловутый йододефицит, йододефицитный регион. Вся щитовидная железа скроена природой из пузырьков — такие кисточки, выстланные клетками. Когда в регионе не хватает йода, утолщаются стенки фолликулов и с годами образуются узлы», — отметила специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Свиридовой, согласно результатам проведённых исследований, в Москве и Московской области женщины в возрасте 40 лет в 20—25% случаев будут иметь узловые образования в щитовидной железе.

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