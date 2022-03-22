Эндокринолог Свиридова назвала причины возникновения узлов в щитовидной железе

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Врач-эндокринолог ГБУЗ «Городская клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана» Мария Свиридова рассказала, что одной из причин возникновения узлов в щитовидной железе является дефицит йода в организме.
Эндокринолог Свиридова назвала причины возникновения узлов в щитовидной железе
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«В основе образования узлов лежит пресловутый йододефицит, йододефицитный регион. Вся щитовидная железа скроена природой из пузырьков — такие кисточки, выстланные клетками. Когда в регионе не хватает йода, утолщаются стенки фолликулов и с годами образуются узлы», — отметила специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Свиридовой, согласно результатам проведённых исследований, в Москве и Московской области женщины в возрасте 40 лет в 20—25% случаев будут иметь узловые образования в щитовидной железе.

Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.

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