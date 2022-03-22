Врач Пантелеев рассказал о работе противотуберкулёзной службы Петербурга

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Главный врач Городского противотуберкулёзного диспансера, главный внештатный специалист-фтизиатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Александр Пантелеев рассказал о работе противотуберкулёзной службы города.
Врач Пантелеев рассказал о работе противотуберкулёзной службы Петербурга
  • © AP Photo / Murad Sezer

«В целом система сложилась ещё в 1950-х годах прошлого века. Служба сейчас представляет собой децентрализованную модель. В нашем городе 25 отдельных юридических лиц, занимающихся диагностикой и лечением туберкулёза», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметил Пантелеев, на территории города помощь нуждающимся также оказывает Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии.

По словам врача, Санкт-Петербург — единственный регион, где сохранилась децентрализованная модель работы службы. Все остальные регионы создали единые противотуберкулёзные организации.

«Модель единого фтизиопульмонологического центра получит массу плюсов», — сказал Пантелеев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье отремонтировали 128 поликлиник и больниц.

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