В Нижегородской области зарегистрировали 836 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области зарегистрировали 836 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 400 367. Вылечились 370 683 жителя, в том числе 2466 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 26 394 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».