В Нижегородской области зарегистрировали 836 случаев коронавируса за сутки

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В Нижегородской области зарегистрировали 836 случаев коронавируса за последние сутки.
В Нижегородской области зарегистрировали 836 случаев коронавируса за сутки
  • AP
  • © Sophia Sandurskaya, Moscow News Agency

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 400 367. Вылечились 370 683 жителя, в том числе 2466 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 26 394 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».

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