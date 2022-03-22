В Красноярском крае подтвердили 356 случаев COVID-19 за сутки

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В Красноярском крае подтвердили 356 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Красноярском крае подтвердили 356 случаев COVID-19 за сутки
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 357 193. Вылечились 342 923 жителя, в том числе 759 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что с 25 марта в Мурманской области возобновят диспансеризацию, передаёт Nord-News.

Как заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему несколько выше среднероссийской, но сохраняется положительная тенденция.

«Темпы регистрации за прошедшую неделю снизились практически на треть. Это позволяет нам снять некоторые ограничения на оказание медицинской помощи», — уточнил он.

Ранее врач-кардиолог Игорь Гончаров, руководитель клиники династии Гончаровых, рассказал о симптомах «стелс-омикрона».

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