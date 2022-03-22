В Кемеровской области выявили 249 случаев COVID-19 за сутки
- АГН «Москва»
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
С начала пандемии в регионе заболели 155 308 человек, вылечились 144 646.
На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 8438 пациентов.
Также стало известно, что в Липецкой области прекратили приём пациентов в инфекционные госпитали Данковской, Тербунской и Усманской районных больниц, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
В регионе снижается количество госпитализаций пациентов с COVID-19, в связи с чем стационары, перепрофилированные под ковидные госпитали, возобновляют плановую работу.
Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».