В Кемеровской области выявили 249 случаев COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области выявили 249 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровел 431 житель.
В Кемеровской области выявили 249 случаев COVID-19 за сутки
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в регионе заболели 155 308 человек, вылечились 144 646.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 8438 пациентов.

Также стало известно, что в Липецкой области прекратили приём пациентов в инфекционные госпитали Данковской, Тербунской и Усманской районных больниц, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В регионе снижается количество госпитализаций пациентов с COVID-19, в связи с чем стационары, перепрофилированные под ковидные госпитали, возобновляют плановую работу.

Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».

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