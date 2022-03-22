Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что Минздрав России изучает возможность ускорения регистрации потенциально дефицитных лекарств.

Соответствующее заявление он сделал на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Минздрав сейчас работает над пакетом мер по ускорению, с одной стороны, регистрации потенциальных дефицитных медизделий и лекарственных препаратов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.