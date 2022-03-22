Минздрав России изучает возможность ускорения регистрации потенциально дефицитных лекарств

Короткая ссылка
Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что Минздрав России изучает возможность ускорения регистрации потенциально дефицитных лекарств.
Минздрав России изучает возможность ускорения регистрации потенциально дефицитных лекарств
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Соответствующее заявление он сделал на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Минздрав сейчас работает над пакетом мер по ускорению, с одной стороны, регистрации потенциальных дефицитных медизделий и лекарственных препаратов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить