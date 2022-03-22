Минздрав России изучает возможность ускорения регистрации потенциально дефицитных лекарств
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Соответствующее заявление он сделал на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
«Минздрав сейчас работает над пакетом мер по ускорению, с одной стороны, регистрации потенциальных дефицитных медизделий и лекарственных препаратов», — цитирует его РИА Новости.
Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.