Депутат Госдумы Нифантьев прокомментировал ситуацию с лекарствами в России

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Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев прокомментировал ситуацию с лекарствами в России.
Депутат Госдумы Нифантьев прокомментировал ситуацию с лекарствами в России
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«Ни один иностранный производитель не отказал в поставках лекарственных препаратов на территорию нашей страны. Но при этом у некоторых из них имеются проблемы с логистикой», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как отметил Нифантьев, это не ведёт к прекращению поставок — просто меняются логистические цепочки — или направление движения продукции, или привлекаются транспортные компании с автомобильными номерами стран ЕС.

«Они доезжают до территории Белоруссии, перегружают товар на российские и белорусские грузовики, которые уже спокойно следуют до пункта назначения», — добавил он.

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.

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