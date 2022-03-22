Профессор Калинченко назвала способ сбить температуру при ОРВИ и COVID-19
- АГН «Москва»
В беседе с Общественной службой новостей она рассказала, что при высокой температуре витамин С может помочь, однако надо знать, как правильно его использовать.
«При ОРВИ витамин С работает, только если его колоть внутривенно. Капельницы надо делать ежедневно до нормализации температуры», — подчеркнула Калинченко.
Она отметила, что данный способ сбить температуру и улучшить общее самочувствие больного является наиболее безопасным для организма. Однако решение о таком лечении должен принимать врач.
Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.