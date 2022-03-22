Невролог Хорошев напомнил о рисках бесконтрольного приёма антидепрессантов

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Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что приём антидепрессантов без консультации со специалистом может нанести вред человеку.
Невролог Хорошев напомнил о рисках бесконтрольного приёма антидепрессантов
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«Если мы говорим об антидепрессантах, принимать их самостоятельно нельзя. Они могут нести вред микропсихике», — сказал он в разговоре с URA.RU.

Как объяснил невролог, антидепрессанты можно отнести к разряду опасных медицинских препаратов.

«Если сравнивать все рецептурные препараты, которые выписываются по назначению врача, и ранжировать их по вредности, то антидепрессанты будут находиться в самой опасной зоне», — добавил Хорошев.

Ранее ведущий врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас» Ирина Жегулина в беседе с «Известиями» рассказала, по каким признакам можно судить о наличии генетической непереносимости антидепрессантов.

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