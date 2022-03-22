Отоларинголог Зайцев рассказал, что «омикрон» может провоцировать воспаление лимфоузлов
- © РИА Новости / Илья Питалев
«Коронавирусную инфекцию, в частности «омикрон», встречают носоглотка, нёбные миндалины. Если иммунитет крепок, то проблем никаких, а если есть слабость и есть хронический тонзиллит в анамнезе, тонзиллофарингит, то не хватает иммунных сил для того, чтобы инфекцию побороть», — сказал Зайцев в беседе с URA.RU.
По его словам, коронавирусная инфекция достаточно сильна, и у многих «лимфоэпителиальное кольцо не выдерживает».
В случае, если человек обнаружил у себя соответствующие симптомы, ему стоит обратиться к врачу, посоветовал Зайцев.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».