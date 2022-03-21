Сомнолог Царёва призвала не употреблять снотворные препараты без назначения врача

Врач-невролог, сомнолог Елена Царёва призвала не употреблять снотворные препараты без назначения специалиста.

«Без назначения врача я бы не рекомендовала употреблять снотворное, так как большая часть таких препаратов, а также психотропных для улучшения сна обладают седативным действием», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, лекарства не только расслабляют психику и снимают тревогу, но и могут подавлять дыхание.

Как отметила Царёва, при лечении бессонницы должна применяться прежде всего когнитивно-поведенческая терапия, без назначения лекарств.

Ранее врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с «Известиями» рассказал, из-за чего могут возникнуть проблемы со сном в зимний период.