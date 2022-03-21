Запрет деятельности Meta в России не распространяется на мессенджер WhatsApp

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Запрет деятельности Meta в России не распространяется на мессенджер WhatsApp, пояснила своё решение судья Тверского суда Москвы Ольга Солопова.
Запрет деятельности Meta в России не распространяется на мессенджер WhatsApp
  • globallookpress.com
  • © Christoph Dernbach/dpa

«Запретить деятельность в Российской Федерации компании Meta. Данное решение не распространяется на WhatsApp», — цитирует судью РИА Новости.

По её словам, это связано с тем, что мессенджер, в отличие от Facebook и Instagram, «не распространяет информацию публично».

11 марта в Meta подтвердили снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Вследствие этого Генпрокуратура попросила суд признать компанию экстремистской организацией.

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