Психолог Крушинских назвала последствия длительного стресса для организма

Психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских рассказала, какие последствия в некоторых случаях может иметь затяжной или сильный стресс.

Так, затяжной стресс может вызывать нарушения в работе органов пищеварения (возникновению язв и гастрита желудка), привести к нарушению деятельности печени и почек, органов сердечно-сосудистой системы, отметила специалист в беседе с «Известиями».

Кроме того, возможны нарушения деятельности мозгового кровообращения, которые могут приводить к инсультам.

Одними из самых распространённых заболеваний, связанных с переживанием длительного стресса, называют сахарный диабет и гипертонию, добавила Крушинских.

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