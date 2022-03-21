Психолог Крушинских назвала последствия длительного стресса для организма

Короткая ссылка
Психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских рассказала, какие последствия в некоторых случаях может иметь затяжной или сильный стресс.
Психолог Крушинских назвала последствия длительного стресса для организма
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Так, затяжной стресс может вызывать нарушения в работе органов пищеварения (возникновению язв и гастрита желудка), привести к нарушению деятельности печени и почек, органов сердечно-сосудистой системы, отметила специалист в беседе с «Известиями».

Кроме того, возможны нарушения деятельности мозгового кровообращения, которые могут приводить к инсультам.

Одними из самых распространённых заболеваний, связанных с переживанием длительного стресса, называют сахарный диабет и гипертонию, добавила Крушинских.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить