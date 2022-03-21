Психолог Крушинских назвала последствия длительного стресса для организма
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Так, затяжной стресс может вызывать нарушения в работе органов пищеварения (возникновению язв и гастрита желудка), привести к нарушению деятельности печени и почек, органов сердечно-сосудистой системы, отметила специалист в беседе с «Известиями».
Кроме того, возможны нарушения деятельности мозгового кровообращения, которые могут приводить к инсультам.
Одними из самых распространённых заболеваний, связанных с переживанием длительного стресса, называют сахарный диабет и гипертонию, добавила Крушинских.
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