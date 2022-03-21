Политолог Ерёмина отметила повышение уровня патриотизма в российском обществе

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT заявление первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко о том, что результатом санкционного давления стала «невероятная сплочённость» россиян.

По мнению Ерёминой, в настоящее время действительно отмечается повышение уровня патриотического настроя в обществе.

«У нас очень патриотичный народ, есть даже, скорее, требование усиливать это направление... На самом деле люди истосковались по тому, что страну уважают», — пояснила политолог.

Она также отметила, что повышение градуса патриотичности будет неизбежно сопровождаться повышением градуса требований.

«В этой ситуации люди готовы жертвовать чем-то для того, чтобы через некоторое время добиться тех целей, которые необходимы, без реализации которых Россию невозможно представить», — заключила эксперт.

Ранее Сергей Кириенко заявил, что результатом санкционного давления стала «невероятная сплочённость» россиян.