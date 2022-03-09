В Госдуме Куляка назвали настоящим патриотом за выход на награждение с буквой Z на груди

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин отреагировал на ситуацию с отечественным спортсменом Иваном Куляком, который на этапе Кубка мира в Дохе вышел с буквой Z на груди на церемонию награждения.

«Поступок российского гимнаста Ивана Куляка был спровоцирован агрессивным поведением украинской команды, при этом молодой спортсмен поступил как настоящий патриот, для которого собственные убеждения выше потенциального наказания», — цитирует Пайкина ТАСС.

Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун.

Россиянин выступал в нейтральном статусе. Напомним, FIG запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой федерации начиная с 7 марта.

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