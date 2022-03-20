В ЛДПР опровергли информацию об ухудшении состояния Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского не ухудшалось, он продолжает реабилитацию в медицинском учреждении. Об этом заявили в пресс-службе партии.

Ранее в СМИ появились сообщения о якобы ухудшении состояния Жириновского, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

«Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, всё идёт по плану», — приводит РИА Новости слова представителя ЛДПР.

28 февраля в ЛДПР сообщили RT, что Жириновский постепенно идёт на поправку, но на реабилитацию требуется время.

Политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19.