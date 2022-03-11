Володин заявил о планах Жириновского приехать на ближайшее заседание Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о планах лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ранее госпитализированного с коронавирусной инфекцией, приехать на ближайшее заседание Госдумы.

Володин выразил сожаление, что на пленарном заседании не присутствует Жириновский.

«Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится», — приводит слова Володина РИА Новости.

3 марта в пресс-службе ЛДПР сообщили, что состояние Жириновского, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, остаётся стабильным.

11 марта в пресс-службе партии «Газете.Ru» заявили, что политик знает о российской спецоперации на Украине, поэтому не удивлён последними новостями.