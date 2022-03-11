Володин заявил о планах Жириновского приехать на ближайшее заседание Госдумы

Короткая ссылка
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о планах лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ранее госпитализированного с коронавирусной инфекцией, приехать на ближайшее заседание Госдумы.
Володин заявил о планах Жириновского приехать на ближайшее заседание Госдумы
  • РИА Новости

Володин выразил сожаление, что на пленарном заседании не присутствует Жириновский.

«Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится», — приводит слова Володина РИА Новости.

3 марта в пресс-службе ЛДПР сообщили, что состояние Жириновского, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, остаётся стабильным.

11 марта в пресс-службе партии «Газете.Ru» заявили, что политик знает о российской спецоперации на Украине, поэтому не удивлён последними новостями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить