РИА Новости: Жириновскому лучше, он изучает новости и документы

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского улучшилось, он уже изучает новости и работает с документами. Об этом сообщил РИА Новости источник.

«Состояние Владимира Жириновского улучшилось. Он уже начал передавать первые поручения. Он изучает новости и переданные ему помощниками документы», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе партии «Газете.Ru» заявили, что политик знает о российской спецоперации на Украине, поэтому не удивлён последним новостям.

«Владимир Жириновский и так в курсе ситуации на Украине. Он воспринял все решения по этой теме ещё в конце февраля с большим энтузиазмом», — сказал руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин.

3 марта в пресс-службе партии сообщили, что состояние Жириновского, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, остаётся стабильным, но ему по-прежнему требуется наблюдение врачей.