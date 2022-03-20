В Госдуме поддержали идею субсидирования компаний, взявших на работу молодёжь до 30 лет

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российское правительство выделит субсидии компаниям, которые возьмут на работу молодёжь до 30 лет.

«Можно только поддержать… То, что стараются стимулировать занятость и стимулировать компании, чтобы молодые специалисты трудоустраивались, — очень хорошо. Во-первых, это трудоустройство, то есть борьба с безработицей и возможность материальной поддержки граждан. Особенно молодых специалистов, которые только-только появляются на рынке труда. Во-вторых, это субсидирование и заинтересованность компаний. То есть компании будут заинтересованы в том, чтобы уже на стадии обучения подбирать себе будущих специалистов и обеспечивать им производственную практику и возможность подработки», — сказал депутат.

Он добавил, что государство уделяет вопросам содействия занятости большое внимание.

«У нас уже несколько лет реализуется госпрограмма содействия занятости населения, когда выделяются средства, чтобы людей за государственный счёт обучать и переобучать. Можно обратиться в центр занятости, получив возможность бесплатного обучения профессии. Можно получить всю информацию об имеющихся вакансиях или разместить свою информацию. Через десять дней после обращения, если гражданин находится в поисках работы, у него определяется статус безработного. После чего ему ещё определённое время выплачивается пособие», — заключил Нилов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении компаниям господдержки в виде субсидий в случае приёма на работу молодёжи в возрасте до 30 лет.