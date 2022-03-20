В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с коронавирусом
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Всего в столице за сутки выявили 928 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб.

Также в городе выздоровели ещё 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 2 533 045. 

Скончался от коронавируса в Москве за сутки 31 пациент.

Ранее Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».

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