Кардиолог Ашихмин рассказал о влиянии стресса на организм

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Советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал о возможном влиянии перманентного стресса на состояние организма.
Кардиолог Ашихмин рассказал о влиянии стресса на организм
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«Раньше думали, что только острый стресс опасен для сердца. Но сейчас мы понимаем, что хронический стресс катастрофически влияет на здоровье. У людей начинает повышаться артериальное давление. У меня много пациентов с гипертонией, которая связана именно с хроническим стрессом. Мы плохо приспособлены к жизни в условиях продолжительного стресса», — рассказал Ашихмин в интервью радио Sputnik.

Он уточнил, что организм человека лучше переносит острый стресс с последующими периодами отдыха.

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