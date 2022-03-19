Депутат Бессараб прокомментировала индексацию социальных пенсий с 1 апреля

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT индексацию социальных пенсий на 8,6% с 1 апреля.
Депутат Бессараб прокомментировала индексацию социальных пенсий с 1 апреля
  • РИА Новости

Парламентарий отметила, что это плановое повышение, которое происходит ежегодно в сроки, которые установлены законодательно.

При этом Бессараб отметила, что в бюджете было запланировано повышение на 7,7%, но оно будет на 8,6%, «как и по другим пенсиям и социальным гарантиям».

«Все вопросы, которые касаются текущей инфляции, будут ещё пересмотрены», — уточнила депутат.

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут приняты решения об увеличении соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума.

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