Депутат Бессараб прокомментировала индексацию социальных пенсий с 1 апреля
- РИА Новости
Парламентарий отметила, что это плановое повышение, которое происходит ежегодно в сроки, которые установлены законодательно.
При этом Бессараб отметила, что в бюджете было запланировано повышение на 7,7%, но оно будет на 8,6%, «как и по другим пенсиям и социальным гарантиям».
«Все вопросы, которые касаются текущей инфляции, будут ещё пересмотрены», — уточнила депутат.
Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут приняты решения об увеличении соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума.