Сомнолог Царёва порекомендовала дыхательные практики для быстрого засыпания

Врач-сомнолог Елена Царёва рекомендовала делать дыхательные практики для быстрого засыпания.

«С дыхательными практиками я поддерживаю, это отличная тема, особенно для тех, у кого тревожный сон. Есть ещё такой приём, когда вы лежите с закрытыми глазами и пытаетесь взглядом провести от глаз по своду черепа к затылку. Когда есть хотя бы немного сонливости, это помогает погрузиться в глубокий сон», — рассказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Другим способом для быстрого засыпания является выписывание мыслей на лист бумаги перед сном, заявила Царёва.

Ранее Владимир Ковальзон, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как наладить режим сна.