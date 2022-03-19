Эксперт Влодавская дала советы по эффективному обучению в условиях стресса

Директор по сервису Skillbox Наталья Влодавская дала советы по эффективному выстраиванию учебного процесса в условиях стресса.

«Скажу только то, что в стрессовой ситуации не стоит долго размышлять на тему «надо или не надо». Вы уже начали учиться, теперь сконцентрируйтесь на задаче «закончить», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Влодавская посоветовала заменить долгосрочные цели краткосрочными.

«Забег на большие дистанции» не всегда может оказаться удачным, что может обернуться ещё большим стрессом», — пояснила она.

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