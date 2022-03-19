Глава Минздрава Мурашко: проблем с жизненно важными лекарствами в России не возникает

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Скачков цен на жизненно важные лекарства в России и проблем с поставками не возникает, сообщил в эфире «Россия 24» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Мурашко: проблем с жизненно важными лекарствами в России не возникает
  • РИА Новости

«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закреплённое регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», — цитирует министра РИА Новости.

Он также отметил попытки некоторых граждан купить лекарства с запасом на три-шесть месяцев, призвав не не делать так, потому что лекарства производятся и поставляются.

Кроме того, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в России.

В настоящее время ситуация с медикаментами находится на постоянном контроле правительства.

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