Глава Минздрава Мурашко: проблем с жизненно важными лекарствами в России не возникает
- РИА Новости
«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закреплённое регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», — цитирует министра РИА Новости.
Он также отметил попытки некоторых граждан купить лекарства с запасом на три-шесть месяцев, призвав не не делать так, потому что лекарства производятся и поставляются.
Кроме того, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в России.
В настоящее время ситуация с медикаментами находится на постоянном контроле правительства.