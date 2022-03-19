Терапевт Чернышова предупредила о последствиях чрезмерного употребления кофе

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о последствиях чрезмерного употребления кофе для организма.
Терапевт Чернышова предупредила о последствиях чрезмерного употребления кофе
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«При избыточном потреблении кофе излишне стимулируется сердечная мышца, ускоряется количество сердечных сокращений, что может приводить к истощению сердечной мышцы и негативно сказаться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Также кофе может повышать давление у гипертоников», — рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Чернышова предупредила, что избыточная стимуляция нервной системы может приводить к раздражимости, тревожности и нарушению сна.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

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