Терапевт Чернышова предупредила о последствиях чрезмерного употребления кофе

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о последствиях чрезмерного употребления кофе для организма.

«При избыточном потреблении кофе излишне стимулируется сердечная мышца, ускоряется количество сердечных сокращений, что может приводить к истощению сердечной мышцы и негативно сказаться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Также кофе может повышать давление у гипертоников», — рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Чернышова предупредила, что избыточная стимуляция нервной системы может приводить к раздражимости, тревожности и нарушению сна.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.