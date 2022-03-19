В LG Electronics сообщили о приостановке поставок в Россию

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Одна из крупных компаний по производству бытовой техники LG Electronics сообщила о приостановке всех поставок на территорию России.

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, LG привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в официальном релизе предприятия.

Ранее японский производитель принтеров, сканеров и сопутствующих электронных компонентов Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию.

Также об ограничении работы своих заводов на территории Российской Федерации и приостановке инвестиций заявили представители Pirelli.

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