В Краснодарском крае смягчили антиковидные ограничения

В Краснодарском крае отменили ряд антиковидных ограничений.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В частности, с 18 марта возобновят работу читальные залы в библиотеках, боулинги.

Отменяется запрет на проведение детских межшкольных и межмуниципальных спортивных, культурных и других мероприятий между образовательными организациями с участием студентов и курсантов.

Режим повышенной готовности будет действовать до 30 мая.

Также стало известно, что главный санврач Волгоградской области Ольга Зубарева отменила постановление, в соответствии с которым ряд жителей региона были обязаны вакцинироваться от COVID-19, передаёт novostivolgograda.ru. Изменения вступают в силу с понедельника, 21 марта.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».