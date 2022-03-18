В Краснодарском крае смягчили антиковидные ограничения

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В Краснодарском крае отменили ряд антиковидных ограничений.
В Краснодарском крае смягчили антиковидные ограничения
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В частности, с 18 марта возобновят работу читальные залы в библиотеках, боулинги.

Отменяется запрет на проведение детских межшкольных и межмуниципальных спортивных, культурных и других мероприятий между образовательными организациями с участием студентов и курсантов.

Режим повышенной готовности будет действовать до 30 мая.

Также стало известно, что главный санврач Волгоградской области Ольга Зубарева отменила постановление, в соответствии с которым ряд жителей региона были обязаны вакцинироваться от COVID-19, передаёт novostivolgograda.ru. Изменения вступают в силу с понедельника, 21 марта.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».

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