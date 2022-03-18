В Татарстане рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В Татарстане развёрнуто 1514 коек для пациентов с коронавирусом, заявил заместитель министра здравоохранения региона, руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
В Татарстане рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Как отметил Жаворонков, в ковидных госпиталях достаточно свободных мест — 10% от общего числа.

Также стало известно, что в Московской области коломенская ЦРБ перестала принимать пациентов с COVID-19 и возобновила плановый режим работы, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу больницы.

«Наши ковидные госпитали прекратили свою работу. Корпуса, в которых лечили пациентов с COVID-19, вернулись к функционированию в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».

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