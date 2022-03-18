Психотерапевт Вяльба рассказал о способах борьбы со стрессом

Врач-психиатр и психотерапевт Юрий Вяльба рассказал о способах борьбы со стрессом.

«Первое, что необходимо сделать, — это снизить поток негативной информации. Поменьше слушать новостей, поменьше читать новостные ленты в интернете, больше заниматься своими близкими, своими личными проблемами, тогда это снизит тревожность», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, поддержать психическое здоровье поможет и йога, поскольку она учит регулировать своё состояние, в том числе эмоциональное.

Как отметил Вяльба, также должна быть психологическая помощь, которую могут оказать специалисты. Поводом для обращения к врачу служат нарушение сна, неспособность сосредоточиться на повседневных делах из-за тревоги, напряжения или страха.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.