Психотерапевт Вяльба рассказал о способах борьбы со стрессом

Короткая ссылка
Врач-психиатр и психотерапевт Юрий Вяльба рассказал о способах борьбы со стрессом.
Психотерапевт Вяльба рассказал о способах борьбы со стрессом
  • Gettyimages.ru

«Первое, что необходимо сделать, — это снизить поток негативной информации. Поменьше слушать новостей, поменьше читать новостные ленты в интернете, больше заниматься своими близкими, своими личными проблемами, тогда это снизит тревожность», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, поддержать психическое здоровье поможет и йога, поскольку она учит регулировать своё состояние, в том числе эмоциональное.

Как отметил Вяльба, также должна быть психологическая помощь, которую могут оказать специалисты. Поводом для обращения к врачу служат нарушение сна, неспособность сосредоточиться на повседневных делах из-за тревоги, напряжения или страха.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить