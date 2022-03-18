Диетолог Соломатина дала рекомендации по употреблению сахара

Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по употреблению сахара.

«Норма сахара для среднестатистического здорового человека составляет в среднем 30 г в день. Мужчинам, которые занимаются спортом, сахара можно в два раза больше — 60 г. А кому-то вообще нельзя, у кого есть инсулинорезистентность, диабет», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, превышение нормы потребления сахара может быть вредно для здоровья, например привести к развитию атеросклероза.

Как отметила Соломатина, превысить норму можно, даже если совсем не есть сахар в чистом виде, поскольку существуют продукты со скрытым сахаром, в том числе белый рис или манная каша.

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