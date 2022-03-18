Врач Юзвинкевич рассказал о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца

Сергей Юзвинкевич, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Городской больницы №26 (Санкт-Петербург), рассказал о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.

В беседе с «Петербургским дневником» он сообщил, что, помимо влияния на проводящую систему сердца, наблюдается учащение случаев мерцательной аритмии, фибрилляции предсердий, появление желудочковой тахикардии.

«Коронавирус повреждает внутреннюю стенку сосудов, способствует образованию тромбов», — отметил Юзвинкевич.

Врач призвал всех, кто почувствует характерные сердечные боли, обращаться к специалистам.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.