Врач Юзвинкевич рассказал о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца
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В беседе с «Петербургским дневником» он сообщил, что, помимо влияния на проводящую систему сердца, наблюдается учащение случаев мерцательной аритмии, фибрилляции предсердий, появление желудочковой тахикардии.
«Коронавирус повреждает внутреннюю стенку сосудов, способствует образованию тромбов», — отметил Юзвинкевич.
Врач призвал всех, кто почувствует характерные сердечные боли, обращаться к специалистам.
Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.