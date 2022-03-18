В Удмуртии зарегистрировали 305 случаев коронавируса за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 305 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 5705 пациентов, в ковидных центрах — 384 пациента в состоянии средней тяжести, 72 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1006 жителей.

В целом в России за сутки выявили 34 442 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».