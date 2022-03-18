В Ростовской области зафиксировали 1215 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зафиксировали 1215 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели 351,7 тыс. жителей. Коэффициент распространения болезни составляет 0,51.

На лечении в ковидных госпиталях находятся более 1,4 тыс. пациентов.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 34 442 случая коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».