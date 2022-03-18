В Татарстане зарегистрировали 458 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 458 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 133 257. Вылечились 116 565 жителей, в том числе 1172 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 1486 случаев коронавируса за сутки, передаёт ФАН со ссылкой на оперативный штаб.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».