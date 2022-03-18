В Иркутской области выявили 1062 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 1062 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 276 349 жителей.

«Госпитализировано за прошедшие сутки меньше, чем 17 марта, на 37 человек. Всего — 1443 случая», — заявили в штабе.

Выздоровели за минувшие 24 часа 2263 жителя, всего вылечились 258 702 человека.

Также стало известно, что в Красноярский край поступила очередная партия вакцины против коронавируса для подростков, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального оперштаба. Получено 720 доз вакцины.

«️Вакцинация проводится добровольно. Необходимо письменное согласие родителя или законного представителя», — напомнили в штабе.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».