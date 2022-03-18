В центре «Моя карьера» назвали методики снятия стресса при поиске работы

Эксперты специализированного центра занятости «Моя карьера» рассказали об упражнениях для снятия стресса при поиске работы.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Сделайте глубокий вдох и более протяжённый выдох. Пусть выдох будет чуть длиннее вдоха, например на один-три счёта вдох, на один-шесть — выдох. Достаточно дышать таким образом одну-две минуты», — порекомендовала ведущий психолог центра Анна Коваль-Шипова.

По словам экспертов, в распорядок дня необходимо также включить физическую активность.

Кроме того, стоит соблюдать режим сна, питания и отдыха, а также минимизировать просмотр социальных сетей или чтение новостей.

Психологи также порекомендовали извлекать выгоду из неудач и не зацикливаться на пережитом негативном опыте.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.