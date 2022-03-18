В центре «Моя карьера» назвали методики снятия стресса при поиске работы

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Эксперты специализированного центра занятости «Моя карьера» рассказали об упражнениях для снятия стресса при поиске работы.
В центре «Моя карьера» назвали методики снятия стресса при поиске работы
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом сообщает «Москва 24».

«Сделайте глубокий вдох и более протяжённый выдох. Пусть выдох будет чуть длиннее вдоха, например на один-три счёта вдох, на один-шесть — выдох. Достаточно дышать таким образом одну-две минуты», — порекомендовала ведущий психолог центра Анна Коваль-Шипова.

По словам экспертов, в распорядок дня необходимо также включить физическую активность. 

Кроме того, стоит соблюдать режим сна, питания и отдыха, а также минимизировать просмотр социальных сетей или чтение новостей.

Психологи также порекомендовали извлекать выгоду из неудач и не зацикливаться на пережитом негативном опыте.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

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