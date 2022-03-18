В центре «Моя карьера» назвали методики снятия стресса при поиске работы
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает «Москва 24».
«Сделайте глубокий вдох и более протяжённый выдох. Пусть выдох будет чуть длиннее вдоха, например на один-три счёта вдох, на один-шесть — выдох. Достаточно дышать таким образом одну-две минуты», — порекомендовала ведущий психолог центра Анна Коваль-Шипова.
По словам экспертов, в распорядок дня необходимо также включить физическую активность.
Кроме того, стоит соблюдать режим сна, питания и отдыха, а также минимизировать просмотр социальных сетей или чтение новостей.
Психологи также порекомендовали извлекать выгоду из неудач и не зацикливаться на пережитом негативном опыте.
Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.