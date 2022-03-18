В Удмуртии наградили 47 медиков — сотрудников ковид-центров

Короткая ссылка
Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственные награды «Орден Пирогова» и «Медаль Луки Крымского» 47 работникам центров по борьбе с коронавирусом.
В Удмуртии наградили 47 медиков — сотрудников ковид-центров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Так, орден Пирогова вручили заместителю главврача ГКБ №6 Ижевска Михаилу Соловьёву и завотделением ГКБ №8 неврологу Ольге Шкурихиной.

Медаль Луки Крымского получили 45 медиков.

Наряду с этим стало известно, что все выплаты по социальным статьям в ЯНАО будут произведены в полном объёме в текущем году. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. 

«Самое главное — выполнение всех социальных обязательств: все зарплаты, все пособия, все выплаты с учётом индексации уже в этом бюджете заложены», — цитирует его «Ямал-Медиа».

Такое заявление глава региона сделал на фоне произведённой коррекции бюджета ЯНАО. В связи с экономической ситуацией в стране его доходная часть была уменьшена. 

Ранее в Московской области рассказали подробности о мерах поддержки медиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить