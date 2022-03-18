В Удмуртии наградили 47 медиков — сотрудников ковид-центров

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственные награды «Орден Пирогова» и «Медаль Луки Крымского» 47 работникам центров по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Так, орден Пирогова вручили заместителю главврача ГКБ №6 Ижевска Михаилу Соловьёву и завотделением ГКБ №8 неврологу Ольге Шкурихиной.

Медаль Луки Крымского получили 45 медиков.

Наряду с этим стало известно, что все выплаты по социальным статьям в ЯНАО будут произведены в полном объёме в текущем году. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

«Самое главное — выполнение всех социальных обязательств: все зарплаты, все пособия, все выплаты с учётом индексации уже в этом бюджете заложены», — цитирует его «Ямал-Медиа».

Такое заявление глава региона сделал на фоне произведённой коррекции бюджета ЯНАО. В связи с экономической ситуацией в стране его доходная часть была уменьшена.

Ранее в Московской области рассказали подробности о мерах поддержки медиков.