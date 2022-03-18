В Удмуртии наградили 47 медиков — сотрудников ковид-центров
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Так, орден Пирогова вручили заместителю главврача ГКБ №6 Ижевска Михаилу Соловьёву и завотделением ГКБ №8 неврологу Ольге Шкурихиной.
Медаль Луки Крымского получили 45 медиков.
Наряду с этим стало известно, что все выплаты по социальным статьям в ЯНАО будут произведены в полном объёме в текущем году. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
«Самое главное — выполнение всех социальных обязательств: все зарплаты, все пособия, все выплаты с учётом индексации уже в этом бюджете заложены», — цитирует его «Ямал-Медиа».
Такое заявление глава региона сделал на фоне произведённой коррекции бюджета ЯНАО. В связи с экономической ситуацией в стране его доходная часть была уменьшена.
Ранее в Московской области рассказали подробности о мерах поддержки медиков.