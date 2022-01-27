В Подмосковье рассказали подробности о мерах поддержки медиков

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал подробности о мерах поддержки медиков.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас есть ряд программ. Первая — если врач к нам приезжает, то аренда в размере 20 тыс., соответственно, покрывается за счёт государства, за счёт регионального бюджета. Второе — это земельные участки», — заявил Воробьёв в своём обращении к жителям.

Выплату на аренду жилья получат около 2 тыс. врачей, фельдшеров и медсестёр.

Также врачам в Подмосковье продолжат выдавать земельные участки под строительство дома. Меру поддержки планируется расширить. Если в 2021 году врачам выдали 315 участков, то в 2022-м — 1 тыс.

«Сам по себе участок — это, конечно, приятно. Но только чтобы он не стал обузой. Потому что в конечном счёте хочется иметь не участок, а комфортабельное жильё. Поэтому мы работаем над тем, чтобы была дорога, забор, газ — всё необходимое — и возможность построить дом. Такая задача стоит», — добавил Воробьёв.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что в сентябре в Санкт-Петербурге наградили выдающихся работников здравоохранения города.