В Подмосковье рассказали подробности о мерах поддержки медиков

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал подробности о мерах поддержки медиков.
В Подмосковье рассказали подробности о мерах поддержки медиков
  • AP

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас есть ряд программ. Первая — если врач к нам приезжает, то аренда в размере 20 тыс., соответственно, покрывается за счёт государства, за счёт регионального бюджета. Второе — это земельные участки», — заявил Воробьёв в своём обращении к жителям.

Выплату на аренду жилья получат около 2 тыс. врачей, фельдшеров и медсестёр.

Также врачам в Подмосковье продолжат выдавать земельные участки под строительство дома. Меру поддержки планируется расширить. Если в 2021 году врачам выдали 315 участков, то в 2022-м — 1 тыс.

«Сам по себе участок — это, конечно, приятно. Но только чтобы он не стал обузой. Потому что в конечном счёте хочется иметь не участок, а комфортабельное жильё. Поэтому мы работаем над тем, чтобы была дорога, забор, газ — всё необходимое — и возможность построить дом. Такая задача стоит», — добавил Воробьёв.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что в сентябре в Санкт-Петербурге наградили выдающихся работников здравоохранения города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить