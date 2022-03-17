Диетолог Макиша рассказала, почему не стоит покупать много сахара

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, почему не стоит покупать много сахара.

«Нам нужно набирать энергию не из сахара, а из сложных углеводов: те же самые фрукты, цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб. Безопасная норма потребления сахара в день на человека — для женщин 30—40 г, для мужчины 50 г», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, это не те запасы, которые нужно делать. Как считает Макиша, сахар — бесполезная еда.

Специалист напомнила и об условиях хранения товара. Если фабричная упаковка не герметичная и в квартире влажно, то сахар может отсыреть.

«Это не те запасы, которые нужно дома иметь килограммами», — добавила Макиша.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок.